Criança de 3 anos engole moeda de R$ 0,50 e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Ladário

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Na noite deste sábado (23), por volta das 19h, uma equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente doméstico na Rua Eucalipto, situada no bairro Alta Floresta II, no município de Ladário. Um menino de apenas 3 anos de idade havia engolido uma moeda de R$ 0,50.

De acordo com o relato da mãe aos militares, o objeto de metal inicialmente ficou preso na região da garganta do filho. Na sequência, a criança acabou engolindo a moeda, o que passou a provocar fortes dores e episódios de dificuldade respiratória.

Ao chegar à residência, a guarnição encontrou o pequeno consciente e orientado, mas bastante choroso devido ao susto e ao desconforto. Os bombeiros aferiram os sinais vitais do menino e constataram que a saturação de oxigênio estava em 95%.

Acolhimento e transporte seguro

Diante do cenário de nervosismo, os socorristas realizaram o acolhimento inicial da família, buscando tranquilizar os parentes e o próprio garoto. O estado clínico da criança foi monitorado de forma constante e ininterrupta durante todo o atendimento e o percurso da viatura.

Após os procedimentos de primeiros socorros, o paciente foi encaminhado sem novas intercorrências ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde foi entregue à equipe médica de plantão para a realização de exames de imagem e condutas clínicas especializadas.

Alerta à população

Aproveitando o gancho do incidente, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou publicamente um alerta vital para pais e responsáveis: