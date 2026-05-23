Acessibilidade

23 de Maio de 2026 • 13:11

Buscar

Últimas notícias
X
ACIDENTE DOMÉSTICO

Criança de 3 anos engole moeda de R$ 0,50 e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Ladário

Objeto chegou a ficar preso na garganta do menino, causando episódios de dificuldade respiratória; vítima foi levada ao Pronto-Socorro

Felipe Benitez

Publicado em 23/05/2026 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

imagem ilustrativa

Na noite deste sábado (23), por volta das 19h, uma equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente doméstico na Rua Eucalipto, situada no bairro Alta Floresta II, no município de Ladário. Um menino de apenas 3 anos de idade havia engolido uma moeda de R$ 0,50.

De acordo com o relato da mãe aos militares, o objeto de metal inicialmente ficou preso na região da garganta do filho. Na sequência, a criança acabou engolindo a moeda, o que passou a provocar fortes dores e episódios de dificuldade respiratória.

Ao chegar à residência, a guarnição encontrou o pequeno consciente e orientado, mas bastante choroso devido ao susto e ao desconforto. Os bombeiros aferiram os sinais vitais do menino e constataram que a saturação de oxigênio estava em 95%.

Acolhimento e transporte seguro

Diante do cenário de nervosismo, os socorristas realizaram o acolhimento inicial da família, buscando tranquilizar os parentes e o próprio garoto. O estado clínico da criança foi monitorado de forma constante e ininterrupta durante todo o atendimento e o percurso da viatura.

Após os procedimentos de primeiros socorros, o paciente foi encaminhado sem novas intercorrências ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde foi entregue à equipe médica de plantão para a realização de exames de imagem e condutas clínicas especializadas.

Alerta à população

Aproveitando o gancho do incidente, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou publicamente um alerta vital para pais e responsáveis:

  • Prevenção: É fundamental manter objetos de tamanho reduzido, tais como moedas, botões, pilhas e peças pequenas de brinquedos, totalmente fora do alcance de crianças pequenas.

  • Risco à vida: A negligência ou o descuido com esses itens podem resultar em graves acidentes domésticos, obstrução de vias aéreas e severos riscos à saúde e à vida dos menores.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Perigo

Incêndio atinge padaria em Corumbá e danifica equipamentos e produtos

GALERIA DE FOTO

Lançamento da escola de Paraciclismo na Reitoria da UFMS em CG

Trânsito

Motociclista de 49 anos fica ferido após queda ao passar por linha férrea em Corumbá

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Luís Feitosa e Gonçalves Dias

Meio ambiente

Bombeiros capturam sucuri de 3 metros dentro de cozinha em residência de Ladário

Publicidade

Infraestrutura

Corumbá recebe obras de aeródromo, pontes e da Casa da Mulher Brasileira

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Congresso e Mesa redonda com Fernando Rufino

Oportunidade de Trabalho

Semana fecha com oferta de 15 vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo