Criança de 3 anos engole moeda de R$ 0,50 e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Ladário

Objeto chegou a ficar preso na garganta do menino, causando episódios de dificuldade respiratória; vítima foi levada ao Pronto-Socorro
imagem ilustrativa
Na noite deste sábado (23), por volta das 19h, uma equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente doméstico na Rua Eucalipto, situada no bairro Alta Floresta II, no município de Ladário. Um menino de apenas 3 anos de idade havia engolido uma moeda de R$ 0,50.
De acordo com o relato da mãe aos militares, o objeto de metal inicialmente ficou preso na região da garganta do filho. Na sequência, a criança acabou engolindo a moeda, o que passou a provocar fortes dores e episódios de dificuldade respiratória.
Ao chegar à residência, a guarnição encontrou o pequeno consciente e orientado, mas bastante choroso devido ao susto e ao desconforto. Os bombeiros aferiram os sinais vitais do menino e constataram que a saturação de oxigênio estava em 95%.
Diante do cenário de nervosismo, os socorristas realizaram o acolhimento inicial da família, buscando tranquilizar os parentes e o próprio garoto. O estado clínico da criança foi monitorado de forma constante e ininterrupta durante todo o atendimento e o percurso da viatura.
Após os procedimentos de primeiros socorros, o paciente foi encaminhado sem novas intercorrências ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde foi entregue à equipe médica de plantão para a realização de exames de imagem e condutas clínicas especializadas.
Aproveitando o gancho do incidente, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou publicamente um alerta vital para pais e responsáveis:
Prevenção: É fundamental manter objetos de tamanho reduzido, tais como moedas, botões, pilhas e peças pequenas de brinquedos, totalmente fora do alcance de crianças pequenas.
Risco à vida: A negligência ou o descuido com esses itens podem resultar em graves acidentes domésticos, obstrução de vias aéreas e severos riscos à saúde e à vida dos menores.
Trânsito
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Luís Feitosa e Gonçalves Dias
Galeria de fotos
Oportunidade de Trabalho
A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS