Criança de um ano é socorrida após ingerir água sanitária em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma criança de um ano de idade foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de segunda-feira (27), após ingerir água sanitária em uma residência localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá.



De acordo com informações da corporação, o pai relatou que encontrou a filha com o frasco do produto aberto e resquícios de substância química na boca, mas não soube informar a quantidade ingerida. No momento do atendimento, a menina estava consciente e chorando, sem alterações nos sinais vitais.



A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a criança ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob observação médica.



O Corpo de Bombeiros reforça o alerta aos pais e responsáveis para que produtos de limpeza e substâncias químicas sejam mantidos fora do alcance das crianças, em locais altos e trancados, a fim de evitar acidentes domésticos com risco de intoxicação.

