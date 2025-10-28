Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 12:22

Buscar

Últimas notícias
X
Socorro

Criança de um ano é socorrida após ingerir água sanitária em Corumbá

O pai relatou que encontrou a filha com o frasco do produto aberto e resquícios de substância química na boca

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 10:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma criança de um ano de idade foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de segunda-feira (27), após ingerir água sanitária em uma residência localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, o pai relatou que encontrou a filha com o frasco do produto aberto e resquícios de substância química na boca, mas não soube informar a quantidade ingerida. No momento do atendimento, a menina estava consciente e chorando, sem alterações nos sinais vitais.

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a criança ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob observação médica.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta aos pais e responsáveis para que produtos de limpeza e substâncias químicas sejam mantidos fora do alcance das crianças, em locais altos e trancados, a fim de evitar acidentes domésticos com risco de intoxicação.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas

• Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

• Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Homem é preso por ameaçar companheira com faca em Corumbá

Fogo

Incêndio de grandess proporções atinge loja no centro de Corumbá

Ajuda

Bombeiros resgatam jovem com dores no tórax em região remota do Pantanal

Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

Homem de 20 anos é preso por tráfico em Corumbá

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Socorro

Bombeiros resgatam homem engasgado em fazenda no Pantanal

Publicidade

Atenção

Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

ÚLTIMAS

Serviços

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Suspeito portava armas e celulares usados no crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo