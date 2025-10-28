Criança de um ano é socorrida após ingerir água sanitária em Corumbá

O pai relatou que encontrou a filha com o frasco do produto aberto e resquícios de substância química na boca
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma criança de um ano de idade foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de segunda-feira (27), após ingerir água sanitária em uma residência localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá.
De acordo com informações da corporação, o pai relatou que encontrou a filha com o frasco do produto aberto e resquícios de substância química na boca, mas não soube informar a quantidade ingerida. No momento do atendimento, a menina estava consciente e chorando, sem alterações nos sinais vitais.
A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a criança ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob observação médica.
O Corpo de Bombeiros reforça o alerta aos pais e responsáveis para que produtos de limpeza e substâncias químicas sejam mantidos fora do alcance das crianças, em locais altos e trancados, a fim de evitar acidentes domésticos com risco de intoxicação.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ajuda
Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial
Homem de 20 anos é preso por tráfico em Corumbá
Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá
Serviços
Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas
Polícia
Suspeito portava armas e celulares usados no crime
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS