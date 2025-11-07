Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:55

Criança é atacada por cachorro em via pública em Corumbá

O pai relatou que o filho estava em frente à residência quando foi mordido por um cão sem raça definida que circulava livremente pela rua

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 11:22

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma criança de 5 anos foi atacada por um cachorro na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 11h, na Rua Firmo de Matos, no bairro Cravo Vermelho 2, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou o atendimento no local.

De acordo com informações dos bombeiros, a equipe de resgate da UR-153 prestou os primeiros socorros ao menino de 5 anos. O pai relatou que o filho estava em frente à residência quando foi mordido por um cão sem raça definida que circulava livremente pela rua.

A criança apresentava ferimentos superficiais causados pela mordida, com perfuração na parte posterior do joelho direito e corte com sangramento na coxa direita. Após o atendimento inicial e estabilização, o menino foi encaminhado à UPA do Guatós para avaliação médica e acompanhamento.

