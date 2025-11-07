Criança é atacada por cachorro em via pública em Corumbá

O pai relatou que o filho estava em frente à residência quando foi mordido por um cão sem raça definida que circulava livremente pela rua
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma criança de 5 anos foi atacada por um cachorro na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 11h, na Rua Firmo de Matos, no bairro Cravo Vermelho 2, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou o atendimento no local.
De acordo com informações dos bombeiros, a equipe de resgate da UR-153 prestou os primeiros socorros ao menino de 5 anos. O pai relatou que o filho estava em frente à residência quando foi mordido por um cão sem raça definida que circulava livremente pela rua.
A criança apresentava ferimentos superficiais causados pela mordida, com perfuração na parte posterior do joelho direito e corte com sangramento na coxa direita. Após o atendimento inicial e estabilização, o menino foi encaminhado à UPA do Guatós para avaliação médica e acompanhamento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
PM apreende 650 litros de combustível contrabandeado em Corumbá
Mulher e neto ficam feridos em acidente entre dois carros no centro de Corumbá
PRF apreende 150 kg de drogas após perseguição entre Miranda e Corumbá
Economia
Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional
Saúde
Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS