Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Criança é atropelada por ônibus no bairro Cravo Vermelho em Corumbá

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Piauí

Da redação

Publicado em 21/11/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Uma criança de 12 anos foi atropelada por um ônibus coletivo municipal na manhã de quarta-feira (17), por volta das 10h, no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Piauí, no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com as informações colhidas no local, a vítima, trafegava de bicicleta quando atravessou a via. O motorista do ônibus, de 56 anos, tentou desviar e acionou o freio do veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança ao pronto-socorro para avaliação médica. Ela apresentou lesões no pé direito, dores no ombro direito e suspeita de fratura na clavícula, permanecendo em observação.

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a necessidade de atenção no trânsito, sobretudo em cruzamentos e áreas de maior circulação, e alertou pais e responsáveis sobre os riscos de crianças circularem desacompanhadas em vias movimentadas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• IFMS abre seleção para agentes de direitos da pessoa idosa em Corumbá

• Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

• Motociclista hospitalizada após cair de moto em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá

Trânsito

Homem de 25 anos fica ferido após queda de motocicleta em Corumbá

Bairro Aeroporto

Bombeiros controlam incêndio em loja de motocicletas em Corumbá

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido no rio Paraguai em Corumbá

Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em residência de Corumbá

Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá

Ocorrência

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido no rio Paraguai em Corumbá

Publicidade

Fauna

Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em residência de Corumbá

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo