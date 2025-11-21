Criança é atropelada por ônibus no bairro Cravo Vermelho em Corumbá

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Piauí
Divulgação/ Bombeiros
Uma criança de 12 anos foi atropelada por um ônibus coletivo municipal na manhã de quarta-feira (17), por volta das 10h, no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Piauí, no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.
De acordo com as informações colhidas no local, a vítima, trafegava de bicicleta quando atravessou a via. O motorista do ônibus, de 56 anos, tentou desviar e acionou o freio do veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.
A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança ao pronto-socorro para avaliação médica. Ela apresentou lesões no pé direito, dores no ombro direito e suspeita de fratura na clavícula, permanecendo em observação.
O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a necessidade de atenção no trânsito, sobretudo em cruzamentos e áreas de maior circulação, e alertou pais e responsáveis sobre os riscos de crianças circularem desacompanhadas em vias movimentadas.
