Criança engole pilha e é socorrida em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma criança de 6 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar após engolir uma pilha do tipo bateria moeda na zona rural do Porto da Manga, a cerca de 75 km da área urbana de Corumbá. O atendimento ocorreu por volta das 10h da manhã de ontem (11), após a mãe informar que a filha havia ingerido o objeto semelhante a uma moeda de 10 centavos.



Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a menina consciente, orientada, deambulando e com as vias aéreas desobstruídas. A equipe realizou avaliação e estabilização inicial antes de encaminhá-la para Corumbá, onde foi entregue ao Pronto-Socorro Municipal para exames e monitoramento, devido aos riscos que esse tipo de objeto oferece ao trato digestivo e às vias respiratórias.

