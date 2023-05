Criança sofreu afundamento de crânio em Corumbá

Caso foi registrado / Diário Corumbaense

A menina de 7 anos, que morreu após ser atropelada na tarde dessa quinta-feira, 18, na rua João Bosco da Mota, bairro Guatós, em Corumbá teve afundamento de crânio.

A informação é do Diário Corumbaense. A criança foi atropelada por uma moto no cruzamento com a alameda Piraputanga, parte alta de Corumbá, teve afundamento de crânio.

Segundo o site, a menina sofreu fratura na perna direita, afundamento de crânio no lado direito, escoriações nos dois braços, perna esquerda e os dentes quebraram.

A Polícia Militar foi acionada e o motociclista de 24 anos estava acompanhado da esposa.

Ele contou que trafegava pela rua João Bosco da Mota, sentido Leste-Oeste, quando a menina passou correndo na frente da moto e não deu tempo de evitar o atropelamento.

O rapaz sofreu escoriações na perna, abdômen e cotovelo esquerdo decorrentes da queda.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.