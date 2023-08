Curso de panificação capacita cerca de 70 moradores do Distrito de Albuquerque

Divulgação

No último final de semana, nos dias 29 e 30 (sexta e sábado), a Prefeitura de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, promoveu um curso de panificação destinado aos moradores do Distrito de Albuquerque.

Como conta o Chefe do Executivo Municipal, Marcelo Iunes “cerca de 70 pessoas vão participar da capacitação, que também possui um módulo de empreendedorismo, uma oportunidade de aprender uma habilidade, que pode ser transformada em um negócio lucrativo e sustentável. Agradecemos ao Governo do Estado, grande parceiro do município, por trazer a carreta para Corumbá”.

A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes relembra que recentemente o município capacitou mais de mil pessoas em diversas áreas “Nós temos o objetivo de promover formações e capacitações para melhorar as oportunidades de emprego e empreendedorismo para a comunidade, seja na zona urbana ou rural. A panificação oferece flexibilidade no horário de trabalho e baixo custo inicial, tornando-se uma opção atraente para a geração de renda”.

O Secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, ressaltou o avanço que está acontecendo na região “este curso vai de encontro com o desenvolvimento que está acontecendo na região, aqui é um Distrito turístico, onde há vários hotéis e pousas, a estrada de acesso está sendo asfaltada, e a Prefeitura irá fazer o lajotamento da entrada principal, e temos os planos de posteriormente fazer das demais vias. Este curso é uma importante oportunidade”.

O evento contou com a presença do Subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude do Governo do Estado, Ruan de Paula Nazareth, que enfatizou o comprometimento do Governo com ações de apoio ao interior, garantindo que iniciativas como essa se repetirão em prol da comunidade.

A ação foi uma realização da Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).