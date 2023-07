Curso de panificação na zona rural é oportunidade de qualificação profissional em Corumbá

O curso foi especialmente selecionado por se tratar de uma atividade que pode ser facilmente aplicada no cotidiano dos participantes / Gisele Ribeiro/PMC

Curso de panificação, voltado exclusivamente para a população da zona rural de Corumbá, está sendo preparado e uma carreta com a mais alta tecnologia da cozinha industrial estará no próximo fim de semana na região de Albuquerque, as inscrições e a logística de transporte da população local serão feitas pelo CRAS Albuquerque.

Visando promover a qualificação profissional dos moradores das áreas rurais e, ao mesmo tempo, impulsionar o turismo local, o curso está dividido em 4 turmas e acontecerá no próximo dia 29 e 30 de julho, em frente ao Centro Comunitário de Albuquerque, trazendo uma oportunidade única para os interessados em aprimorar suas habilidades na arte da panificação.

O curso foi especialmente selecionado por se tratar de uma atividade que pode ser facilmente aplicada no cotidiano dos participantes, permitindo que eles desenvolvam um ofício útil e lucrativo para sua comunidade.

Durante o curso, os participantes serão orientados por instrutores altamente qualificados do SENAI, que compartilharão conhecimentos teóricos e práticos sobre as técnicas de panificação, desde a preparação da massa até a etapa final de forneamento. Além disso, serão abordados temas como boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, garantindo a produção de pães e produtos de qualidade.

É fundamental ressaltar que o curso de panificação é totalmente gratuito e busca incentivar a participação ativa dos residentes da zona rural, visando melhorar suas perspectivas de emprego, renda e qualidade de vida. Esse tipo de iniciativa, que alia a capacitação profissional à valorização da cultura e recursos locais, tem um impacto positivo e duradouro nas comunidades rurais, incentivando o desenvolvimento sustentável e a preservação das tradições regionais.

O curso está sendo coordenado pelas Gerências de Qualificação Profissional, Juventude e Proteção Básica. A iniciativa é da Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).