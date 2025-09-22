Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 15:54

Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá

Em agosto, foram realizados 36 atendimentos a munícipes, 18 interdições de vias para eventos, 33 intervenções em portas de escolas e 25 denúncias de transporte irregular atendidas

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 14:01

Atualizado em 22/09/2025 às 14:03

Ayrton Benites, PMC

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT), publicou o Boletim de Segurança Viária referente ao mês de agosto de 2025, documento que reúne dados e análises sobre as principais ações de fiscalização, educação para o trânsito e engenharia viária realizadas no município.

O relatório aponta que, em agosto, foram realizados 36 atendimentos a munícipes, 18 interdições de vias para eventos, 33 intervenções em portas de escolas e 25 denúncias de transporte irregular atendidas. A equipe também atuou em corridas rústicas, procissões religiosas, jogos esportivos e em apoio técnico a instituições como Energisa e Sanesul.

No período, a fiscalização lavrou 193 autos de infração, com destaque para a ausência do uso de cinto de segurança (79 registros) e uso do celular ao volante (17 registros). Além disso, 148 sinistros de trânsito foram contabilizados, sendo 137 de natureza leve e 11 graves. As motocicletas seguem como o modal mais vulnerável, envolvidas em 71% dos casos.

No setor de engenharia, foram registradas 8 intercorrências em semáforos, solucionadas em até um dia. A AGETRAT também destacou os avanços recentes, como a utilização do sistema TimeMark, que garante autenticidade nos registros de campo, e a implantação em fase de testes de um grupo de motopatrulhamento, que permitirá mais agilidade no deslocamento dos agentes e maior presença nas ruas.

Para a diretora-presidente da AGETRAT, Mariana Ricco, os dados reforçam que a melhoria do trânsito depende da união de esforços:

“Estamos investindo em fiscalização, educação e engenharia, mas é fundamental que cada cidadão compreenda seu papel e adote atitudes responsáveis. Um trânsito mais seguro é construído com a participação de todos.”

O boletim reforça que a mobilidade urbana em Corumbá é um desafio compartilhado entre poder público e sociedade, e que somente com cooperação, consciência e responsabilidade coletiva será possível reduzir os índices de acidentalidade e promover uma cidade mais segura para todos.

A população pode colaborar com a fiscalização e registrar denúncias pelo WhatsApp oficial da AGETRAT: (67) 9633-9709, ou pelas redes sociais da Agência.

