Declaração do IR para servidores de Corumbá pode ser solicitada por e-mail

Prefeitura de Corumbá / PMC

Os servidores da Prefeitura de Corumbá não precisam ir presencialmente até o Paço Municipal para buscar a DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte). A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, por meio da Superintendência de Recursos Humanos, disponibilizou o e-mail: recursos.humanos@corumba.ms.gov.br para solicitação do documento aos funcionários públicos da ativa. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Para os aposentados e pensionistas, a DIRF pode ser retirada a qualquer momento pelo site do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (FUNPREV), no endereço eletrônico www.funprev.corumba.ms.gov.br, no ícone Rendimentos. O pedido também pode ser feito via WhatsApp no número 3232-6765, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte é feita pela fonte pagadora, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto de renda na fonte. Na DIRF são informados:

Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;

O imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;

O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;

Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.