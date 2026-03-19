Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃpio
DivulgaÃ§Ã£o/ DPEMS
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião com representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para discutir a implantação de atendimento psicológico para internos e internas dos presídios de Corumbá.
O encontro contou com a participação do coordenador da 2ª Regional da Defensoria Pública, defensor público Fernando Eduardo Silva de Andrade, e teve como objetivo iniciar tratativas para uma futura parceria entre a Defensoria, a UFMS, por meio do curso de Psicologia do Campus do Pantanal, e a Agepen.
A iniciativa tem o objetivo de viabilizar ações que contribuam para o fortalecimento da assistência psicológica nas unidades prisionais masculina e feminina do município, promovendo melhores condições de atendimento e reforçando uma perspectiva de tratamento mais humanitário às pessoas privadas de liberdade.
“A Defensoria Pública tem buscado construir soluções conjuntas que contribuam para a garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. Essa articulação com a UFMS e com a Agepen é um passo importante para viabilizar o atendimento psicológico nas unidades prisionais de Corumbá, para fortalecer uma abordagem mais humanizada e atenta às necessidades de saúde mental da população carcerária”, destacou o defensor.
Meio ambiente
TrÃ¢nsito
ColisÃ£o ocorreu na manhÃ£ desta sexta-feira (13) no cruzamento das ruas SÃ£o Paulo e BarÃ£o de MelgaÃ§o; crianÃ§as de 7 anos estava na garupa
AtenÃ§Ã£o
Pagamento serÃ¡ unificado em localidades de nove estados
Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60
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