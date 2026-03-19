Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião com representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para discutir a implantação de atendimento psicológico para internos e internas dos presídios de Corumbá.



O encontro contou com a participação do coordenador da 2ª Regional da Defensoria Pública, defensor público Fernando Eduardo Silva de Andrade, e teve como objetivo iniciar tratativas para uma futura parceria entre a Defensoria, a UFMS, por meio do curso de Psicologia do Campus do Pantanal, e a Agepen.



A iniciativa tem o objetivo de viabilizar ações que contribuam para o fortalecimento da assistência psicológica nas unidades prisionais masculina e feminina do município, promovendo melhores condições de atendimento e reforçando uma perspectiva de tratamento mais humanitário às pessoas privadas de liberdade.



“A Defensoria Pública tem buscado construir soluções conjuntas que contribuam para a garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. Essa articulação com a UFMS e com a Agepen é um passo importante para viabilizar o atendimento psicológico nas unidades prisionais de Corumbá, para fortalecer uma abordagem mais humanizada e atenta às necessidades de saúde mental da população carcerária”, destacou o defensor.