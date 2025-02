Defensoria atende em novo endereço em Corumbá

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está de novo endereço em Corumbá. Com sede própria, o novo prédio está localizado na Rua Campo Grande esquina com a Rua Luiz Feitosa Rodrigues, número 2094.



Conforme o coordenador da 2º Regional de Corumbá, defensor público Fernando Eduardo Silva de Andrade, o novo espaço foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e eficiência nos atendimentos.



“Com uma área construída de 846,21 m² e um terreno total de 1.171,28 m², a estrutura moderna conta com recepção, saguão de atendimento com 108 assentos e quatro guichês, auditório para 24 pessoas, sala de reuniões, brinquedoteca, salas para atendimento psicológico e assistência social, 12 gabinetes, espaço de convivência para servidores, entre outros ambientes. Também foram implementadas melhorias para acessibilidade, incluindo elevador e banheiros adaptados”, detalha o coordenador.



Além disso, segundo o defensor, a unidade marca um novo momento para a Defensoria Pública na cidade.



“A construção da sede própria representa um avanço significativo, encerrando um período de funcionamento em prédio alugado e permitindo um retorno à proximidade com o Fórum Estadual da comarca de Corumbá. Futuramente, a unidade estará ao lado do novo prédio do Ministério Público, facilitando a articulação e garantindo a integração das instituições essenciais à justiça”, afirmou.



Unidade



Ainda conforme o coordenador, a nova estrutura foi projetada para oferecer mais conforto e acessibilidade aos assistidos, com climatização adequada para o calor intenso do Pantanal, tornando o ambiente mais acolhedor para os munícipes de Corumbá e Ladário. O espaço também proporcionará um suporte mais humanizado, especialmente para famílias que buscam atendimento na Defensoria.



“A ampla estrutura permitirá a ampliação de parcerias que já estão em fase de tratativas, com o objetivo de expandir as ações em benefício da comunidade necessitada”, finaliza.