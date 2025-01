Defensoria de MS e Prefeitura de Corumbá discutem retomada de cooperação

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou, na última segunda-feira (27), uma visita institucional à Prefeitura de Corumbá para discutir a retomada de um termo de cooperação e reforçar o atendimento à população local.



Participaram da reunião a defensora pública substituta Rebecca Scalzilli Ramos Pantoja, o defensor público substituto Pedro Lenno Rovetta Nogueira, o prefeito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, e o procurador-geral do município, Roberto Ajala Lins. O encontro teve como pauta principal a retomada do termo de cooperação firmado em setembro de 2024, que visa aprimorar os serviços prestados pela Defensoria na cidade.



O acordo, com validade de dois anos, prevê a cessão de três servidores municipais para auxiliar nas atividades da Defensoria Pública em Corumbá. Com essa parceria, espera-se garantir mais eficiência e celeridade no atendimento à população que busca assistência jurídica gratuita.



Durante a reunião, os defensores públicos também aproveitaram a oportunidade para adiantar o convite oficial para a inauguração da nova sede da Defensoria Pública em Corumbá, prevista para ocorrer em breve. A nova unidade trará melhores condições de trabalho para os profissionais da instituição e aprimorará o atendimento à comunidade local.