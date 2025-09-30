Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 11:43

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá

Os assistidos estavam sendo julgados por homicídio

Da redação

Publicado em 30/09/2025 às 11:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul obteve a absolvição de dois homens em julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de Corumbá. Os assistidos estavam sendo julgados por homicídio e terminou com a decisão dos jurados de inocentar os acusados.

Durante o julgamento, foi pedida a condenação dos assistidos, com alegações que a vítima teria sido levada até um matagal e morta de forma que não pudesse se defender.

O defensor público substituto Pedro Lenno Rovetta Nogueira mostrou que as acusações se baseavam em depoimentos sem confirmação e que não existiam elementos concretos que ligassem os réus ao crime. Os jurados entenderam os argumentos e votaram pela absolvição.

“Foi um caso emblemático, com muito testemunho de ‘ouvir dizer’ sustentado pela acusação contra os dois réus. Pediram a condenação em plenário, mas conseguimos absolver com a tese de negativa de autoria. Inclusive, utilizamos outro caso aqui de Corumbá para provar que pessoas inocentes são acusadas e até presas”, afirmou o defensor, lembrando do episódio de um homem detido injustamente no lugar do irmão, divulgado em junho pelo site da instituição.

Com a decisão, a Justiça julgou improcedente a denúncia e reconheceu a falta de provas consistentes para a condenação, que resultou na absolvição dos assistidos.

Leia Também

• Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

• Defensoria leva atendimento a mutirão de trabalhadoras rurais em Nioaque

• Defensoria pede que TCE preveja cotas para negros e indígenas em concursos

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Prazo para entrega de declaração de bens dos servidores de Corumbá encerra dia 10 de outubro

Grave

Motociclista fica gravemente ferido após colidir em carreta estacionada em Corumbá

Corumbá

Audiência pública apresenta relatório do quadrimestre de Corumbá

Evento será na secretaria de Saúde, amanhã

Polícia

Homem é preso após agredir companheira em Corumbá

Publicidade

Polícia

Moradores detêm homem após invasão de residência em Ladário

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas

Polícia

Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo