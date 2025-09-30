Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá

Reprodução

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul obteve a absolvição de dois homens em julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de Corumbá. Os assistidos estavam sendo julgados por homicídio e terminou com a decisão dos jurados de inocentar os acusados. Durante o julgamento, foi pedida a condenação dos assistidos, com alegações que a vítima teria sido levada até um matagal e morta de forma que não pudesse se defender. O defensor público substituto Pedro Lenno Rovetta Nogueira mostrou que as acusações se baseavam em depoimentos sem confirmação e que não existiam elementos concretos que ligassem os réus ao crime. Os jurados entenderam os argumentos e votaram pela absolvição. “Foi um caso emblemático, com muito testemunho de ‘ouvir dizer’ sustentado pela acusação contra os dois réus. Pediram a condenação em plenário, mas conseguimos absolver com a tese de negativa de autoria. Inclusive, utilizamos outro caso aqui de Corumbá para provar que pessoas inocentes são acusadas e até presas”, afirmou o defensor, lembrando do episódio de um homem detido injustamente no lugar do irmão, divulgado em junho pelo site da instituição. Com a decisão, a Justiça julgou improcedente a denúncia e reconheceu a falta de provas consistentes para a condenação, que resultou na absolvição dos assistidos.

