Defensoria inaugura nova sede em Corumbá

Clovis Neto

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugurou, na tarde desta quinta-feira (20), sua sede própria em Corumbá. A cerimônia contou com a presença do prefeito Dr. Gabriel, que destacou o papel essencial da Defensoria na sociedade.



"A Defensoria Pública é a voz de quem não tem recursos para se defender, o amparo de quem busca seus direitos e a garantia de que ninguém ficará sem assistência jurídica por falta de condições financeiras", afirmou o prefeito. Segundo ele, a sede reafirma o compromisso de garantir justiça e dignidade para todos, especialmente os mais vulneráveis.



O defensor público Fernando Eduardo Silva de Andrade, coordenador da 2ª Regional de Corumbá, ressaltou que a inauguração é um marco para a justiça e a democracia. "Dentro dessas paredes será concretizado, dia após dia, o direito inalienável da população necessitada de ser ouvida e ter suas demandas atendidas. Este prédio não é apenas concreto e parede, representa um compromisso com a justiça e a dignidade de todos", destacou.



O defensor público-geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini, enfatizou que o investimento de mais de R$ 4 milhões na nova sede é uma devolução para a sociedade. "A sociedade paga seus impostos e esta verba vem exclusivamente do nosso Fundo de Aperfeiçoamento e Aparelhamento da Defensoria Pública. Esse investimento retorna diretamente para a população, garantindo um serviço público mais qualificado", explicou.



Estrutura



Com uma área construída de 846,21 m² e um terreno total de 1.171,28 m², a nova sede conta com infraestrutura moderna e planejada para oferecer mais conforto aos assistidos. O prédio inclui recepção, saguão de atendimento com 108 assentos e quatro guichês, auditório para 24 pessoas, sala de reuniões, brinquedoteca, salas para atendimento psicológico e assistência social, além de 12 gabinetes para defensores públicos e espaço de convivência para servidores.



A acessibilidade foi priorizada na construção, com a inclusão de elevador e banheiros adaptados. A climatização adequada e os espaços bem planejados tornam o ambiente mais acolhedor, beneficiando os munícipes de Corumbá e Ladário que buscam atendimento na Defensoria Pública.

