Defensoria participa de Conferência Regional de Direitos Humanos em Corumbá

O evento reuniu representantes de Corumbá, Ladário, Aquidauana, Anastácio e Miranda para debater propostas de fortalecimento das políticas públicas
Divulgação/ DPMS
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou da 4ª Conferência Regional de Direitos Humanos do Pantanal, realizada no Centro de Convenções de Corumbá. O evento reuniu representantes de Corumbá, Ladário, Aquidauana, Anastácio e Miranda para debater propostas de fortalecimento das políticas públicas e consolidar diretrizes para o Sistema Nacional de Direitos Humanos (SNDH).
O coordenador em exercício da unidade de Corumbá, defensor público Pedro Lenno Rovetta Nogueira, representou a instituição na organização e na condução de debates durante a programação. Ele liderou o grupo responsável pelo eixo “Proteção dos Direitos Humanos no contexto internacional”, de onde surgiram propostas aprovadas para encaminhamento à Conferência Estadual.
“Durante o debate, conseguimos aprovar propostas importantes, como a estruturação de um atendimento especializado para migrantes e a criação de protocolos que possam proteger eventuais vítimas de tráfico internacional de pessoas. Essas medidas refletem a realidade da nossa região de fronteira e precisam ser levadas em consideração na construção de políticas públicas”, destacou o defensor público Pedro Lenno.
A conferência teve como tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: Consolidar a Democracia, Resistir aos Retrocessos e Avançar na Garantia de Direitos para Todas as Pessoas” e foi organizada pela Câmara Municipal de Corumbá, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica e entidades da sociedade civil.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Incêndio atinge residência no Bairro Alta Floresta 2 em Ladário
Moradores detêm homem após invasão de residência em Ladário
Homem é preso por agredir companheira em Ladário
Saúde
Nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal
Vista técnica
JBS anunciou US$ 70 milhões em investimentos na produção de frango
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS