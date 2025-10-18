Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 11:43

Corumbá

Defesa Civil alerta para riscos durante a seca no Rio Paraguai

Apesar do cenário convidativo, as autoridades reforçam que os riscos aumentam significativamente durante esse período

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 07:55

Divulgação/ Bombeiros

A Defesa Civil Municipal de Corumbá, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, emitiu um alerta de segurança para a população que costuma aproveitar o período de seca no Rio Paraguai. Nesta época, a vazante faz surgir praias e bancos de areia ao longo do leito do rio, atraindo famílias e turistas para momentos de lazer, banhos e passeios de barco.

Apesar do cenário convidativo, as autoridades reforçam que os riscos aumentam significativamente durante esse período. Entre os principais perigos estão buracos escondidos sob a areia, correntezas repentinas, desníveis bruscos no fundo do rio e embarcações trafegando próximas às áreas de banho. Segundo o alerta, muitos acidentes acontecem justamente por causa da falsa sensação de segurança que as “praias de areia” transmitem.

Atenção redobrada com as crianças

A Defesa Civil destaca que crianças exigem vigilância constante nas margens e dentro da água. Mesmo aquelas que sabem nadar não devem ficar sozinhas. É indispensável o uso de coletes salva-vidas infantis em embarcações ou durante brincadeiras próximas ao rio.

Outras recomendações incluem evitar o consumo de bebidas alcoólicas por responsáveis e ensinar os pequenos a respeitar os limites da área segura, além de não mergulhar em locais desconhecidos.

Dicas para todos os banhistas

As autoridades orientam que as pessoas prefiram locais com salva-vidas, evitem nadar sozinhas e fiquem longe de áreas com vegetação aquática densa ou pedras escorregadias. Já os condutores de embarcações devem manter distância segura das áreas destinadas ao banho.

Em caso de emergência, o contato deve ser feito imediatamente com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Prevenção é a melhor forma de salvar vidas

O comunicado reforça que afogamentos são silenciosos e rápidos, podendo ocorrer até mesmo em trechos aparentemente rasos. Por isso, a orientação é curtir o lazer com responsabilidade e redobrar os cuidados para proteger familiares e amigos.

“A prevenção é sempre o melhor caminho. Proteção e prevenção são deveres de todos”, destaca a nota da Defesa Civil de Corumbá.

