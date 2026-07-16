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Meteorologia

Defesa Civil alerta para vendaval com rajadas de até 100 km/h em Corumbá

Previsão indica possibilidade de destelhamentos, queda de árvores e danos à rede elétrica

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 13:24

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Previsão de vendaval tem início à 00h desta sexta-feira / Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil de Corumbá emitiu um alerta de perigo para a ocorrência de vendaval entre esta sexta-feira (17) e domingo (19). A previsão aponta rajadas de vento que podem variar entre 63 km/h e 100 km/h, aumentando o risco de danos em diferentes pontos do município.

Segundo o órgão, as condições climáticas podem provocar queda de árvores e galhos, destelhamento de residências, danos em edificações, estruturas e plantações, além da queda de postes, placas de sinalização e outros objetos soltos.

Diante da previsão, a Defesa Civil orienta que a população permaneça em locais seguros durante as rajadas de vento, evitando ficar próximo a janelas e áreas abertas.

Também é recomendado não buscar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a árvores, postes, torres de transmissão, muros, outdoors e placas de propaganda.

Outra orientação é reduzir deslocamentos durante o período de maior intensidade dos ventos e recolher ou fixar objetos que possam ser arremessados pelas rajadas.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

A previsão de vendaval tem início à 00h desta sexta-feira e segue até as 23h59 de domingo. A Defesa Civil reforça que acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas são atitudes fundamentais para reduzir riscos e garantir a segurança da população.

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