Defesa Civil flagra queima de lixo por drone em Corumbá

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Corumbá identificou, na manhã desta terça-feira (28), uma queima de lixo a céu aberto na Vila Guarani, região alta da cidade. O flagrante foi feito por meio de drone da Sala de Situação, equipamento utilizado para monitoramento de áreas urbanas e rurais.
As imagens registradas foram encaminhadas às autoridades competentes para a adoção das medidas legais. A queima de resíduos é considerada crime ambiental e representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.
De acordo com a Defesa Civil, a prática ainda é comum em alguns bairros, mas deve ser eliminada. A fumaça da queima de lixo pode causar problemas respiratórios e agravar doenças preexistentes, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições pulmonares. Além disso, o fogo e a fumaça podem afugentar animais peçonhentos e roedores, que buscam abrigo em residências.
Durante a estiagem, o lixo queimado pode servir como fonte de incêndios, e em períodos chuvosos, o descarte incorreto contribui para o entupimento da drenagem e o aumento do risco de alagamentos.
O superintendente da Defesa Civil, capitão Silvanei Barbosa Coelho, destacou que a prevenção e a colaboração da população são essenciais:
“Queimar lixo coloca em risco a vida, o patrimônio e a saúde pública. Nossa orientação é não praticar e denunciar. O cuidado coletivo é o caminho para eliminar essa prática”, afirmou.
A Sala de Situação mantém monitoramento contínuo com drones e câmeras, ampliando a capacidade de fiscalização e resposta a denúncias.
Orientações da Defesa Civil:
Não queimar lixo, restos de poda ou entulho.
Respeitar o cronograma de coleta regular e seletiva.
Separar materiais recicláveis para destinação correta.
Utilizar pontos adequados para descarte de resíduos.
Denunciar focos de queima pelo número 193 (Corpo de Bombeiros).
