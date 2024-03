Delegacia Regional de Corumbá recebeplaca "Rastros da História"

Nesta quarta-feira, 27/03, Delegacia Regional de Polícia Civil de Corumbá participou das solenidades do aniversário da Comarca, a mais antiga do estado de Mato Grosso do Sul. No período da manhã o prédio da Delegacia Regional, antigo fórum da Comarca de Corumbá, recebeu uma placa do programa “Rastros da História”.

A referida placa foi instalada na calçada e possui um QR Code que permite o acesso a um vídeo que conta a história do local. Participaram do evento o presidente do Tribunal de Justiça Des. Sérgio Fernandes Martins, demais desembargadores, juízes, servidores do Fórum, o presidente da ADEPOL (Associação dos Delegados de Polícia Civil), André Matsuschita, e autoridades locais.

Representando a Polícia Civil participaram o Delegado Regional, Fabrício Dias dos Santos, o Delegado de Polícia Nilson Fonseca Martins (no ato representando o Delegado-Geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho), demais Delegados de Polícia, Escrivães e Investigadores de Polícia integrantes da Regional de Corumbá.

Após a inauguração da placa os desembargadores e demais participantes conhecerem as instalações do prédio da Delegacia Regional de Polícia, onde também funcionam a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), bem como as unidades da Polícia Científica.

Durante a visita os desembargadores que já atuaram no local rememoraram fatos de suas atividades profissionais e a história do prédio.