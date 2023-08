Demandas do Sindicato Rural de Corumbá e ACERT são entregues ao governador

Prefeito de Corumbá se reuniu com governador ontem / Divulgação/ Assessoria

As demandas apresentadas pelo Sindicato Rural de Corumbá e pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), referentes à nova Lei do Pantanal, foram entregues pessoalmente pelo prefeito Marcelo Iunes (PSDB) ao governador Eduardo Riedel (PSDB).

A agenda foi realizada na noite de segunda-feira, 28 de agosto, em Campo Grande. O objetivo do Executivo corumbaense é que a nova Legislação para a planície pantaneira não inviabilize a base da economia local.

“A pecuária é uma das atividades econômicas mais antigas da região Centro-Oeste. Só aqui no Pantanal, são mais de 200 anos da presença do homem do campo. E, se hoje o Pantanal continua sendo preservado e conservado do jeito que é, isso se deve muito a esses pioneiros e forma de trabalho desempenhada até hoje”, afirmou o prefeito.

“Na pesca não é diferente. Hoje não existe mais aquele pensamento antigo de tirar o peixe do rio e levar embora para outra cidade. Hoje a maioria dos barcos-hotéis incentiva o pesque e solte. Até porque, quem vem para a região se interessa muito mais pela pesca esportiva, pelo prazer de tirar o peixe da água e depois devolvê-lo”, complementou o prefeito.

As demandas apresentadas pela Colônia de Pescadores Artesanais Profissionais Z-1 também foram encaminhadas ao Governo do Estado. O secretário Estadual de Governo, Pedro Caravina, e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também participaram da agenda institucional.