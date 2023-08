Descontrolada, mulher invade maternidade e agride trabalhadora em Corumbá

A funcionária de uma maternidade de Corumbá foi agredida, com puxões de cabelo, arranhões e mordida por uma mulher de 33 anos, na tarde de quarta-feira (16).

Conforme o site Diário Corumbaense, a unidade de saúde fica na Santa Casa. Durante o expediente, a vítima conversava com uma colega quando foi surpreendida pela autora que chegou derrubando a mulher sobre uma mesa, que quebrou com o impacto.

Além de puxões de cabelo e arranhões no pescoço, ela também foi mordida no braço e teve o celular danificado. Funcionários do local precisaram intervir e separam as duas, fazendo a autora fugir da maternidade. Em seguida, a equipe da Polícia Militar foi acionada, encontrando a mulher durante diligências pela Rua Quinze de Novembro, quando ia embora.

Apesar da confusão, o motivo da briga não chegou a ser informado. A vítima e a autora foram levadas para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.