Anderson Gallo, Diário Corumbaense

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Major Gama, em Corumbá, levou 850 componentes, distribuídos em 20 alas e quatro alegorias para a avenida General Rondon. O desfile ocorreu na madrugada desta terça-feira (4).

Com o enredo, “A Major Gama orgulhosamente apresenta: Joílson Cruz, o Mago da Cultura Corumbaense”, a escola exaltou a trajetória e as contribuições do artista e gestor cultural de Corumbá.

O carnavalesco Kiro Panovitch optou por começar pelas origens do homenageado ao falar do casal de paraibanos, João e Maria: ele sapateiro, e ela costureira, que fincaram suas raízes em Corumbá e construíram uma linda história de amor e perseverança.

Os 12 integrantes da comissão de frente, encenaram o enlace dos pais de Joílson Cruz.

E ainda reverenciando a região nordeste, originária da família do homenageado, a ala com fantasia multicolorida, trouxe o frevo para a avenida, precedendo o carro abre-alas “Nordeste em Festa”.

Bumba meu boi, festa junina e o maracatu foram algumas das manifestações presentes na alegoria, publicou o Diário Corumbaense,

A formação acadêmica de Joílson foi lembrada numa ala que trazia uma aquarela fazendo uma alusão ao professor de artes da Missão Salesiana de Mato Grosso, na escola Dom Bosco.

Assim como na letra do samba-enredo que citava alguns dos espetáculos estrelados pelo então bailarino Joílson, a Major Gama apresentou as alas “Halley o cometa da esperança”, e “Navio Negreiro”.

Na bateria Furacão composta por 100 ritmistas, sob o comando do mestre Igor Medeiros, houve espaço reservado para o cururu e o siriri, danças regionais embaladas pela viola de cocho, instrumento cujo modo de fazer é patrimônio cultural do Brasil, assim como o Banho de São João que veio representado na fantasia da rainha da bateria, Arianna Urquiza.

Como um grande devoto de São Jorge, a escola não deixou de trazer a imagem do santo guerreiro no segundo carro alegórico. Em frente a ele, uma ala nas cores vermelha e dourada também simbolizando o santo de devoção de Joílson Cruz.

As baianas ficaram responsáveis por representar a Festa do Divino Espírito Santo, no distrito de Albuquerque. A festividade ganhou grande relevância durante a gestão do homenageado frente à Fundação da Cultura, sendo reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Corumbá.

Os personagens do livro “Alice no País das Maravilhas”, que foi tema de um dos espetáculos realizados pelo Grupo Corpo e Alma, fundado pelo homenageado, estiveram presentes na ala infantil, com fantasia nas cores preta, vermelha e branca.

Eventos tradicionais da cidade como o Concerto de Santa Cecília e as Noites da Seresta foram representados em alas.

Na terceira alegoria, destaque para o “Carnaval de Corumbá”, maior festa popular da região e expressão cultural do povo corumbaense com pierrôs, colombinas e o baile de máscaras.

Já nos últimos dias do ano, a tradicional cerimônia de Louvação à Iemanjá foi fortalecida durante a gestão do homenageado, inclusive com a instalação temporária de uma grande escultura nas margens do rio Paraguai. Essa realização veio marcada em uma das últimas alas do desfile.

No último carro alegórico intitulado “O Mago da Cultura Corumbaense”, o homenageado em destaque em meio a uma estrutura que representou o palco, lugar onde o artista e produtor cultural realiza sua expressão maior da arte com a dança.

A apresentação da Unidos da Major Gama se encerrou com a ala “Amigos do Joílson” que reuniu importante e fieis amigos que o homenageado coleciona ao longo da caminhada.