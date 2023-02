Desfile de Fantasias premia carnavalescos em quase R$ 70 mil

Concurso de fantasias deu R$ 70 mil em prêmios / Gisele Ribeiro

Um dos eventos mais tradicionais do Carnaval de Corumbá, o Desfile de Fantasias do Corumbaense foi um show de criatividade, elegância, brilho e luxuosidade. Os prêmios entregues aos vencedores do concurso nessa quinta-feira (16) chegaram a quase R$ 70 mil.

Os prêmios oferecidos pela Prefeitura, deram reconhecimento aos participantes. O público também compareceu em peso no ginásio localizado na avenida General Rondon.

“Esse concurso é, sem dúvida nenhuma, um grande atrativo da nossa festa. Temos aqui desfilando pessoas renomadas, reconhecidas em todo o Estado e que fazem questão de participar do Desfile de Fantasias de Corumbá”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes, que acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, fizeram a entrega simbólica da chave da cidade à Corte de Momo.

“Daqui para frente teremos muitas noites de diversão, de alegria, mas também de muito trabalho para milhares de pessoas. O Carnaval gera renda para muitas famílias e isso é muito importante. Então que nossa população e nossos turistas aproveitem toda essa agenda, preparada com muito carinho pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, e curtam com muita paz e tranquilidade”, completou o chefe do Executivo municipal.

Vencedores

Em primeiro lugar, com 278,5 pontos, Pellucy Velmont venceu na categoria originalidade com a fantasia: Oxumaré e as sete cores do arco íris.

“Agradeço à minha torcida que foi fundamental. Esse é o segundo ano que venho sem a minha mãe, que se foi, dedico a ela esse primeiro lugar. Só nessa fantasia, tem 888 marmitex”, comentou a primeira colocada.

O segundo lugar ficou com Joyciane Bruno, que conquistou 278,0 pontos com a fantasia “Bruxa”, e a terceira posição ficou Enir Amarilha, com a fantasia: “Nefertiti, a guardiã de gênesis ao infinito e além”, com 277,5.

No Luxo Feminino, Willy Weluma foi a vencedora com a fantasia “Sedutora a domadora de leões”. “Segundo ano que venho para Corumbá, ano passado fiquei em terceiro e agora estou saindo com a vitória. Isso é muito importante para mim, é uma preparação o ano inteiro, tudo veio da mente brilhante de Adão Barbosa e Waldir Gomes”, comentou.

Nadja Chauvet, com a fantasia “Exaltação à Panaceia, deusa grega da medicina”, ficou com o e segundo lugar e Tatiana de Campos Rodrigo, com a fantasia “Ora iê iê ô, Mamãe Oxum”, foi a terceira.

Luciano Pereira Alves, com a fantasia “Apu Inti, Deus inca do Sol”, foi o campeão na categoria Luxo Masculino.

Marquinhos Soledade, com a fantasia “O Feitiço de Áquila”, foi o segundo e Marcos Matheus Paes de Mello, com “O Guardião da Sabedoria”, o terceiro.

Já no Luxo Especial, o carnavalesco Claudinho Tasso foi o grande campeão com a fantasia “Fascinação – Memórias de uma noite de carnaval”.

O segundo lugar foi para Douglas Marques de Melo, com a fantasia “Primavera”, e o terceiro para Viktória Lorraine, com a fantasia “Brasília, a supremacia do Planalto!”.

O evento ainda contou com a apresentação dos carnavalescos Hors Concours: Fernanda Vanuccy, Valdir Gomes, Adão Barbosa e Rebecca D´Albinie.