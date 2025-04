Deslizamento interdita escadaria entre ruas Ladário e Mariano Cavassa em Corumbá

Divulgação

Um deslizamento de encosta registrado na madrugada de quarta-feira (16), por volta das 4h, bloqueou completamente a escadaria de acesso entre a Rua Ladário e a Rua Mariano Cavassa, no Bairro Beira Rio, em Corumbá. A Defesa Civil Municipal, em coordenação com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP), Secretaria de Governo e outros órgãos competentes, iniciou imediatamente a avaliação técnica da área e a execução de medidas emergenciais.



Apesar da gravidade do deslizamento, não houve registro de vítimas. A área foi interditada preventivamente, devido à instabilidade do terreno, que ainda representa risco à população. Equipes seguem atuando na estabilização emergencial da encosta e na retirada dos detritos, com o objetivo de liberar a passagem utilizada por moradores da região.



Como medida de precaução, residentes próximos foram alertados sobre a possibilidade de novos deslizamentos e receberam orientações de segurança. O Superintendente da Defesa Civil, Capitão Silvanei, destacou que o local segue em monitoramento constante. “Além da desobstrução, estamos monitorando a encosta para evitar novos incidentes. A prioridade é garantir a integridade das famílias que vivem no entorno”, afirmou.



A escadaria está situada em uma área previamente identificada como de risco, com registros e notificações em gestões anteriores sobre a necessidade de intervenções estruturais. A atual administração afirmou que está empenhada em buscar soluções definitivas para o problema. “Não vamos apenas remediar, mas sim buscar soluções permanentes para evitar que novos eventos como este ocorram”, disse o prefeito em exercício.



Como parte das ações de prevenção a desastres naturais, a Prefeitura de Corumbá inscreveu neste mês de abril um projeto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A proposta prevê obras de contenção em áreas críticas do município, visando garantir maior estabilidade geotécnica e segurança para a população.



Durante o período de recuperação da área afetada, a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem o local e a acompanharem as atualizações por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Corumbá. Novas informações sobre o andamento das ações serão divulgadas em breve.

