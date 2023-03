Detran convoca 115 beneficiários do CNH MS Social de Corumbá e Ladário

Foto: Rachid Waqued

Chegou a vez dos beneficiários da região pantaneira iniciarem o processo da primeira habilitação através do programa CNH MS Social. A convocação de 102 candidatos de Corumbá e mais 13 de Ladário foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15).

O edital de chamamento traz duas tabelas de convocação contendo as informações relacionadas ao candidato, bem como o dia e horário que o mesmo deverá comparecer para abertura do processo que ocorrerá nos dias 21 (terça-feira) e 22 (quarta-feira), das 7h30 às 11h em Corumbá, e no dia 20 (segunda-feira) das 7h30 às 09h30 em Ladário.

Os convocados deverão se apresentar na agência do Detran-MS do município, em horário e data especificados, tendo em mãos original e cópia do documento oficial com foto utilizado para a inscrição no programa.

Após abertura do Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) e captura da imagem, será agendada a avaliação psicológica do candidato. O edital reforça que existem psicólogos e Centro de Formação de Condutores credenciados para atendimento ao Programa CNH MS Social apenas no município de Corumbá.

O edital informa ainda que o resultado da avaliação psicológica estará disponível para consulta no próximo dia útil após a realização da mesma.

Confira o edital completo de convocação aqui.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul