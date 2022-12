Devotos se reúnem em tradicional louvor para Iemanjá no Porto Geral

Cerimônia acontece no Porto Geral / (Foto: Clóvis Neto/PMC)

Começa nesta sexta-feira (30) o tradicional louvor para Iemanjá, na prainha do Porto Geral, em Corumbá. A cerimônia religiosa homenageia a mãe das águas, reunindo centenas de devotos de todas as regiões.

A prefeitura informou que o evento religioso de matrizes africanas, acontece nas noites desta sexta-feira e sábado, 30 e 31 de dezembro. Além da limpeza da área, a iluminação do local foi ampliada e banheiros químicos instalados.

A devoção celebra com cânticos e pedidos de um prospero ano novo. De acordo com a mitologia yorubá (ioruba), Iemanjá, cujo nome tem significado de mãe dos filhos-peixe, é filha de Olokun, soberano dos mares, que deu a ela, quando criança, uma poção que a ajudasse a fugir de todos os perigos.

A deusa cresceu e se casou com Oduduá, com quem teve 10 filhos orixás (por isso seu nome significa também mãe de todos orixás). É considerado o orixá mais popular do Brasil. Em 02 de fevereiro é celebrado o dia de Iemanjá. Além desta data, devotos realizam celebrações também em 15 de agosto e 31 de dezembro, por conta da virada de ano e as simpatias das 7 ondas.

A influência da Rainha do Mar no Brasil começou com a chegada dos africanos ao país. Iemanjá é um orixá da religião do povo Egba, nativos da cidade de Abeokuta, na Nigéria. Com informações do blog Astrocentro.