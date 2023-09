Dia da Independência será celebrado com solenidade no Jardim e desfile na General Rondon

O 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, será celebrado com a tradicional solenidade no Jardim da Independência, seguida do desfile cívico-militar pela avenida General Rondon. A cerimônia de hasteamento do Pavilhão Nacional começa às 9h30 e contará com a participação das bandas Manoel Florêncio, da Marinha e do Exército.

O início do desfile está programado para às 10 horas, com a participação das instituições militares, do Instituto Novo Olhar, da Escola Municipal Cívico Militar José de Souza Damy, Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros, da Escola Municipal Luiz Feitosa Rodrigues e da Banda Manoel Florêncio.

A previsão para o encerramento das celebrações pelo 7 de Setembro está previsto para às 11h30, com dispersão das instituições participantes do desfile no cruzamento da General Rondon com a Major Gama.

Quermesse da APAE

A tradicional Quermesse da APAE acontece nesta quinta-feira, 7, no Jardim da Independência, logo após o desfile cívico-militar. Várias barracas com comidas típicas, bebidas e brinquedos para todas as crianças, além de diversas atrações musicais, vão animar o público durante todo o dia. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado para manutenção da Escola Especializada Reino do Amor.