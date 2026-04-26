Discussão acaba em incêndio em residência de Corumbá

Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 11 horas da manhã de ontem, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada na esquina das ruas Silva Jardim e Oriental, após moradores acionarem a guarnição ao perceberem fumaça saindo de uma residência.

Ao chegar ao local, os militares constataram que as chamas haviam atingido um colchão e um amontoado de roupas em um dos cômodos da casa. No entanto, o fogo já havia sido controlado pelos próprios moradores antes da chegada da equipe, evitando que o incêndio se alastrasse para outras áreas do imóvel.

Segundo relato do morador, o incêndio teria sido provocado pela própria companheira, que, após uma discussão, teria se exaltado e ateado fogo nos objetos dentro da residência. A situação pode ser enquadrada, em tese, como incêndio criminoso e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

Como medida de segurança, os bombeiros realizaram a retirada do material queimado para a área externa da casa, reduzindo o risco de reignição. A equipe também orientou os moradores sobre os perigos de incêndios domésticos e a importância de comunicar formalmente o caso à Polícia Civil para as devidas providências.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais no interior da residência.