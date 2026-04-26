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Discussão acaba em incêndio em residência de Corumbá

Segundo relato do morador, o incêndio teria sido provocado pela própria companheira, que, após uma discussão, teria se exaltado e ateado fogo nos objetos dentro da casa.

Redação

Publicado em 26/04/2026 às 11:01

Atualizado em 26/04/2026 às 11:09

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Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 11 horas da manhã de ontem, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada na esquina das ruas Silva Jardim e Oriental, após moradores acionarem a guarnição ao perceberem fumaça saindo de uma residência.

Ao chegar ao local, os militares constataram que as chamas haviam atingido um colchão e um amontoado de roupas em um dos cômodos da casa. No entanto, o fogo já havia sido controlado pelos próprios moradores antes da chegada da equipe, evitando que o incêndio se alastrasse para outras áreas do imóvel.

Segundo relato do morador, o incêndio teria sido provocado pela própria companheira, que, após uma discussão, teria se exaltado e ateado fogo nos objetos dentro da residência. A situação pode ser enquadrada, em tese, como incêndio criminoso e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

Como medida de segurança, os bombeiros realizaram a retirada do material queimado para a área externa da casa, reduzindo o risco de reignição. A equipe também orientou os moradores sobre os perigos de incêndios domésticos e a importância de comunicar formalmente o caso à Polícia Civil para as devidas providências.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais no interior da residência.

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