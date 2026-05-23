Discussão entre vizinhas termina em esfaqueamento com garrafa de vidro no centro de Corumbá

Uma briga entre vizinhas terminou com uma mulher gravemente ferida na manhã deste sábado (23). Por volta das 06h10, a guarnição da viatura de Resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para conter uma ocorrência de agressão física na área central de Corumbá, no cruzamento das ruas Cabral e Geraldino Martins de Barros.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima, uma mulher de 35 anos, caminhando pela via pública. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela estava consciente e orientada. Segundo as informações apuradas no local, a discussão entre as moradoras escalou para a violência física quando uma das envolvidas quebrou uma garrafa de vidro e a utilizou como arma para atacar a outra.

Cortes profundos e hemorragia severa

Durante os primeiros exames clínicos realizados em via pública, os bombeiros identificaram duas lesões profundas na região anterior dos braços da vítima. Os cortes provocaram uma forte hemorragia, exigindo intervenção rápida da equipe técnica.

Os socorristas aplicaram manobras imediatas de hemostasia para estancar o sangramento e confeccionaram curativos compressivos nos braços feridos. Ao longo de todo o procedimento, os sinais vitais da paciente foram monitorados e mantiveram-se estáveis.

Encaminhamento médico

Após receber os cuidados de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e ter o quadro clínico devidamente estabilizado, a mulher foi colocada na viatura de resgate. Ela foi encaminhada diretamente ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde foi entregue à equipe médica de plantão para receber pontos, exames complementares e avaliação especializada.