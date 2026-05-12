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Câmara de Corumbá

Doação de área representa a transformação da educação no Pantanal

Da redação

Publicado em 12/05/2026 às 14:52

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Divulgação/Câmara de Corumbá

A solenidade realizada na noite de sexta-feira, dia 8, no Sindicato Rural, foi marcada por momentos de fortes emoções e representou o início da transformação da educação na região pantaneira que, além do ensino básico (educação infantil e ensinos fundamental e médio), vai abrir espaços para qualificação técnica da população pantaneira.

Logo na abertura do evento, o presidente de Sindicato Rural de Corumbá, Stefano Santa Lucci Rettore, destacou que o gesto da Doutora em Ciências da Educação, mestre em Psicologia e com pós-doutorado em Paris, Tania Maria de Freitas Barros Maciel em doar uma área na Fazenda Porto Alegre, “não é apenas um marco para educação no campo do Pantanal, é um divisor de águas para a nossa região”.

“Mais que mais a terra, ela está entregando uma ferramenta de transformação. Será o alicerce para que nossos jovens encontrem aqui, onde nasceram, no Pantanal, a perspectiva de um futuro digno com qualificação técnica. Eles terão um novo motor de desenvolvimento rural, contribuindo para a nossa sociedade, para o nosso Pantanal, para o país”, celebrou.

REALIZAÇÃO DE UM SONHO

Emocionada, a nova Cidadã Corumbaense fez uma viagem ao passado. Relembrou as histórias contadas por familiares sobre o Pantanal ainda no Rio de Janeiro; a viagem de trem do Rio-São Paulo-Bauru-Campo Grande, e de avião até a fazenda da família no Pantanal. Se encantou com tudo, principalmente com as imagens sobrevoando o território pantaneiro e, depois, com o nascer e o pôr do sol na fazenda, tudo isso aos 10 anos de idade.

Após idas e vindas, conheceu Corumbá. Isso já aos 20 anos. O amor pela região cresceu e, durante toda a sua trajetória, não se esqueceu do solo pantaneiro e, após uma viagem ao passado, se dirigiu aos presentes para agradecer o título de Cidadã Corumbaense outorgado pela Câmara Municipal de Vereadores, e às autoridades ligadas à FAMASUL, SENAR, FUNAR e Sindicato Rural, para dizer que “vocês estão ajudando a realizar o meu sonho”.

O Presidente da FAMASUL, Marcelo Bertoni, também se emocionou durante o ato. Enalteceu a decisão de Tânia Maria de Freitas Barros Maciel em doar a área na Fazenda Porto Alegre, região da Nhecolândia, para materialização de projetos pensados três anos atrás. Disse que são dois projetos, um por meio do SENAR, e outro pela FUNAR que será edificado junto com o Governo, voltado ao ensino básico, com creche, inclusive.

Informou ainda que o centro de ensino a ser implantado pelo SENAR, já se encontra em processo licitatório, e a unidade será voltada ao ensino técnico, inclusive “com pista de aviação, caixa d'água para combate a incêndios, além de cursos para formação de brigadistas”, acrescentou reforçando que o polo está saindo do papel e que a inauguração será com a presença da responsável pela realização do sonho.

CONTERRÂNEA

O presidente da Câmara, Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira) ressaltou que a iniciativa em prestar a homenagem a Tânia Maria de Freitas Barros Maciel, foi pensada um ano atrás, quando a conheceu em um café, apresentado pelo amigo e ex-presidente do Sindicato Rural, Raphael Kassar.

“Hoje eu posso dizer com muita honra que a senhora, agora, é nossa conterrânea de direito o que já era de fato”, afirmou se dirigindo à mais nova Cidadã Corumbaense. Lembrou que a outorga do título foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores corumbaenses, e se emocionou com o fato do “orgulho que a senhora sentiu ao receber o título”, evidenciando que “onde quer que ela esteja, vai estar defendendo a nossa terra, defendendo os interesses de Corumbá”.

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