Dois ficam feridos em colisão entre motos na rua América em Corumbá

Bombeiros socorreram a vítima / Divulgação

Colisão entre motocicletas deixou dois homens feridos, na manhã desta quinta-feira, 06 de julho, na rua América, área central de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o acidente ocorreu quase em frente ao pronto-socorro de Corumbá. Uma equipe da Polícia Civil de Ladário, deu apoio até a chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar.

Um dos motociclistas apresentava lesão grave em uma das pernas. Já o outro, sofreu ferimentos leves.

A equipe da Polícia de Ladário, passava pelo local, quando parou para dar apoio às vítimas e ao tráfego de veículos, já que a via é mão dupla. De acordo com informações repassadas a reportagem, o acidente aconteceu depois que um dos motociclistas tentou ter acesso a uma clínica e acabou colidindo com a outra moto.