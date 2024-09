Dois homens ficam feridos após colisão entre carro e moto em Corumbá

Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas / Arquivo

Colisão entre carro e moto deixou dois homens feridos, por volta das 17h30, de segunda-feira, 23 de setembro, na rua Major Gama, em Corumbá.

Equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou uma das vítimas, de 21 anos, consciente, orientado, com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na região coccígea (região final da coluna vertebral) com corte e hemorragia.

O outro homem, que não teve a idade informada, também estava consciente, sofreu escoriações e suspeita de fratura no tornozelo. Foram feitos atendimento, imobilização e transporte das vítimas até o pronto-socorro municipal, onde ficaram aos cuidados do médico plantonista.