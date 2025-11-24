Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:24

Briga

Dois homens ficam feridos após esfaqueamento em Corumbá

As circunstâncias exatas da briga e a identidade do agressor ainda estão sendo apuradas pelas autoridades

Da redação

Publicado em 24/11/2025 às 12:54

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na madrugada de domingo (23), para atender uma grave ocorrência de esfaqueamento envolvendo dois homens em um bar localizado na Rua Minas Gerais, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

A equipe da UR-153 chegou ao estabelecimento e encontrou as duas vítimas caídas no interior do local, ambas feridas após uma briga que, segundo informações preliminares, terminou quando um terceiro indivíduo desferiu golpes de faca contra os dois homens.

A primeira vítima, identificada pelas iniciais, de 47 anos, estava sentada, consciente e orientada. Ele apresentava duas perfurações por arma branca na região das costas, com sangramento já controlado pelos bombeiros no local.

O segundo ferido, de 29 anos, estava ao solo, em decúbito dorsal, e apresentava ferimentos mais graves. Ele sofreu quatro perfurações nas costas, dois cortes no lado direito do rosto e um corte na mão esquerda. Apesar de consciente, encontrava-se desorientado e com intensa perda de sangue.

Diante da gravidade da situação, os bombeiros realizaram imediatamente o controle das hemorragias, imobilização e estabilização das vítimas. Ambas foram encaminhadas com urgência ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica plantonista.

As circunstâncias exatas da briga e a identidade do agressor ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência e início das investigações.

