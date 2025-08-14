Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 13:01

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Duas bicicletas foram recuperadas

Da redação

Publicado em 14/08/2025 às 10:56

Divulgação/ PM

Na madrugada desta quinta-feira (14), a Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois homens por furto e receptação e recuperou duas bicicletas, uma delas furtada no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

A guarnição realizava rondas no bairro Centro América quando foi abordada por dois homens que relataram o furto de uma bicicleta rosa da residência de um deles. Com base nas informações fornecidas pela vítima e por uma testemunha, os policiais localizaram o suspeito escondido em um matagal na Rua Barão de Melgaço.

Durante a abordagem, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. As testemunhas indicaram a residência onde ele teria ido após o crime. No endereço, os policiais encontraram outro homem escondendo objetos e localizaram a bicicleta furtada, reconhecida pela vítima, além de outra bicicleta, de cor preta.

Os dois homens foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, junto com as bicicletas apreendidas, para as providências cabíveis.

