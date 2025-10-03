Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 10:06

Ocorrência

Dois homens são presos suspeitos de incendiar veículo em Ladário

O veículo, um Fiat Palio Fire prata avaliado em cerca de R$ 29 mil, foi praticamente destruído pelas chamas

Da redação

Publicado em 03/10/2025 às 09:20

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de incendiar um automóvel após uma discussão em uma festa de aniversário no município. O veículo, um Fiat Palio Fire prata avaliado em cerca de R$ 29 mil, foi praticamente destruído pelas chamas.

Conforme as investigações, os suspeitos deixaram o local da festa e retornaram em uma motocicleta. Eles ameaçaram os participantes e, em seguida, atearam fogo no carro. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação, mostrando o momento em que um dos homens arremessa uma pedra contra o veículo e utiliza uma garrafa com líquido inflamável para provocar o incêndio.

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 2 de outubro. Poucas horas depois, equipes da Polícia Civil localizaram e prenderam os dois envolvidos, que foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, no número (67) 3226-1090, com garantia de sigilo.

