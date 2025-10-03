Dois homens são presos suspeitos de incendiar veículo em Ladário

O veículo, um Fiat Palio Fire prata avaliado em cerca de R$ 29 mil, foi praticamente destruído pelas chamas
Divulgação/ Polícia Civil
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de incendiar um automóvel após uma discussão em uma festa de aniversário no município. O veículo, um Fiat Palio Fire prata avaliado em cerca de R$ 29 mil, foi praticamente destruído pelas chamas.
Conforme as investigações, os suspeitos deixaram o local da festa e retornaram em uma motocicleta. Eles ameaçaram os participantes e, em seguida, atearam fogo no carro. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação, mostrando o momento em que um dos homens arremessa uma pedra contra o veículo e utiliza uma garrafa com líquido inflamável para provocar o incêndio.
O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 2 de outubro. Poucas horas depois, equipes da Polícia Civil localizaram e prenderam os dois envolvidos, que foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.
Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, no número (67) 3226-1090, com garantia de sigilo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Justiça
Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica
Defensoria leva atendimento a mutirão de trabalhadoras rurais em Nioaque
Defensoria pede que TCE preveja cotas para negros e indígenas em concursos
Saúde
Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Polícia
O crime ocorreu em 2016
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS