Domingo de roda de samba e de "cibalenar" em Corumbá

Há décadas Cibalena arrasta multidões para a avenida General Rondon / Anderson Gallo

Começou às 11h, deste domingo (12), a roda de samba, no Porto Geral, em Corumbá. A festividade, com praça de alimentação, segue à disposição do público até às 18h.

Também tem o "esquenta" do bloco de sujos Cibalena, a partir das 12h em frente ao Hotel Nacional, na rua América esquina com a Frei Mariano. Toda a área será isolada. A descida para a avenida General Rondon é às 18h.

Cibalena segue com a tradição e se mantém como o mais popular da região Centro-Oeste. Não importa a idade, cor, sexualidade, religião, a ordem é “cibalenar” pelas ruas da cidade.

Lá homem se veste de mulher e vice-versa, além de muitas outras fantasias, que mexem com a criatividade do folião.

Todos que participam do bloco de sujos são embalados pelas marchinhas de carnaval e, claro, pelo “hino” do Cibalena, composta por Ruyzinho. A letra é cantada em coro na concentração e na descida, percorrendo as principais ruas do centro: “Sou atrevido, sou garanhão, Sou Cibalena de coração... Hoje eu vou cibalenar...”.

Na descida oficial, na sexta-feira de carnaval (17), a concentração do Cibalena será na rua Frei Mariano esquina com a Joaquim Murtinho. O bloco deve, mais uma vez, arrastar uma multidão para a passarela do samba.