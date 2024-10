Dr. Gabriel é eleito prefeito de Corumbá com 56,66% dos votos

Diário Corumbaense

Neste domingo (6), Gabriel Alves de Oliveira, conhecido como Dr. Gabriel (PSB), foi eleito prefeito de Corumbá com 56,66% dos votos válidos. A vitória veio em uma disputa acirrada, onde ele teve como vice a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB). Dr. Gabriel superou Luiz Antonio da Silva, o Pardal (PP), que ficou em segundo lugar com 21,30% dos votos.



A eleição de Dr. Gabriel marca um novo ciclo político em Corumbá, a quarta maior cidade de Mato Grosso do Sul em população e a maior em extensão territorial. O resultado também destacou a derrota de nomes tradicionais, como o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), que terminou em quarto lugar com apenas 10,11% dos votos. Em terceiro, ficou André de Arruda Campos (PL), com 11,91%.



Dr. Gabriel promete uma gestão focada em melhorias na saúde, infraestrutura e desenvolvimento sustentável para o município, que é estratégico devido à sua localização próxima à fronteira com a Bolívia e à rica biodiversidade do Pantanal.



Com a posse prevista para janeiro de 2025, a expectativa é que sua experiência como médico traga uma nova perspectiva para a gestão da cidade, aliada ao apoio político de sua vice, Bia Cavassa. A dupla terá o desafio de atender às demandas de uma cidade de grande extensão territorial e relevância econômica para o estado.