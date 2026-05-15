Dracco participa da Operação Escudo Aéreo e apreende 8 quilos de cocaína em Corumbá

A Operação Escudo Aéreo integra as ações da Força Especial de Repressão Aduaneira (FERA Nacional) / Divulgação/Receita Federal

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, participou da Operação Escudo Aéreo, coordenada pela Receita Federal, com foco no combate aos crimes transfronteiriços e ao contrabando na região de fronteira. A ação contou com a atuação integrada do Centro Nacional de Operações Aéreas da Receita Federal (CEOAR), do Exército Brasileiro e do Dracco, fortalecendo o trabalho conjunto de fiscalização e repressão qualificada.

As atividades foram desenvolvidas em diversos pontos da faixa de fronteira, abrangendo áreas de zona primária, especialmente em regiões de assentamentos rurais, bem como zonas secundárias, incluindo rodovias e áreas urbanas.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente oito quilos de cocaína, cerca de quatro toneladas de mercadorias irregulares, além da recuperação de dois veículos com registro de furto. Também houve a apreensão de três veículos utilizados no transporte de combustível contrabandeado e outras mercadorias ilícitas.

A Operação Escudo Aéreo integra as ações da Força Especial de Repressão Aduaneira (FERA Nacional), programa criado para intensificar atividades de vigilância, repressão e apoio à fiscalização em regiões estratégicas do país, especialmente nas áreas de fronteira, visando o enfrentamento ao tráfico de drogas e demais crimes transnacionais.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelos ilícitos apreendidos. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia anônima para o combate ao crime organizado na região de fronteira.

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