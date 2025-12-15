Droga é encontrada às margens do rio no Porto da Manga em Corumbá

Divulgação/ PM

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 34 quilos e 460 gramas de maconha na área rural de Corumbá, nas proximidades do Porto da Manga, após o recebimento de uma denúncia anônima. A ocorrência foi registrada no sábado (13), durante diligências realizadas na região.



Após o acionamento, uma guarnição de rádio-patrulha deslocou-se até o local indicado. Devido às dificuldades de acesso à área, foi solicitado apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (CGPA), o que possibilitou o alcance do ponto informado. Às margens do rio, os policiais localizaram um invólucro contendo diversos pacotes com substância de cor e odor semelhantes à maconha.



Após a confirmação do material, o entorpecente foi apreendido e a equipe retornou à área urbana com apoio da aeronave. Na sequência, com o auxílio da rádio-patrulha de Ladário, a droga foi encaminhada à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.



A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas como ferramenta fundamental no combate ao tráfico de drogas, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso, e mantém o compromisso com a segurança da população.

