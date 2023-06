Duas pessoas ficam feridas após batida entre carros em Ladário

Divulgação

O acidente envolvendo dois veículos ocorreu por volta das 16 horas desse domingo, 04 de junho, na rua Marcílio Dias em Ladário. Duas guarnições de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, esteve no local para atendimento as vítimas.

As vítimas estavam em um Classic preto, o condutor, homem de 36 anos, estava com consciência, porém apresentava dispneia, e reclamava de dores no tórax. A passageira, mulher de 34 anos, tinha um corte contuso na região da boca, já a sua enteada, menor de idade, apresentava um ferimento na face.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Corumbá, onde ficaram aos cuidados do médico plantonista. O condutor do outro veículo, homem de 32 anos, que estava em um Fiat branco, saiu ileso.