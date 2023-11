Eco Pantanal Extremo 2023 será de 15 a 17 de dezembro

O prefeito Marcelo Iunes confirmou para os dias 15, 16 e 17 de dezembro a edição 2023 do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura. Com a expectativa de reunir cerca de 1.500 atletas amadores e profissionais, o evento é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (FUNEC), com a parceria do Governo do Estado e o apoio do Exército, da Marinha, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

“O Eco Pantanal Extremo é um evento consolidado no calendário esportivo do Brasil. Um dos maiores da categoria no País. Recebemos atletas de muitas cidades do Mato Grosso do Sul e de vários outros Estados, o que movimenta nossa economia de forma muito positiva nesse período”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

“Esse também é um evento que os desportistas corumbaenses aguardam com ansiedade e se preparam durante o ano todo. Então tenho certeza que mais uma vez, com a ajuda desses vários parceiros e com o empenho da equipe da FUNEC e de toda Prefeitura, vamos realizar mais uma grande edição Eco Pantanal Extremo”, completou o prefeito Marcelo Iunes.

“O Eco Pantanal é fundamental para o turismo local e tem uma forte conexão com as modalidades de esportes de aventura. As paisagens do Pantanal proporcionam um cenário espetacular para os atletas mostrarem seu talento. As competições incluem Tiro-Prático, Maratona Aquática, Mountain Bike, Canoagem, Corrida de Trilha e Stand up Paddle”, destacou o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Marcelo Araújo.

“Cada modalidade é coordenada por suas respectivas federações e neste ano vai oferecer prêmios em dinheiro, totalizando mais de R$ 130 mil em premiações”, continuou Araújo, reforçando que as inscrições são limitadas, começam no próximo dia 16 de novembro e serão feitas exclusivamente pela internet.

Para o secretário municipal de Governo de Corumbá, Luiz Antônio Pardal, a edição deste ano deve ser uma das maiores já promovidas pela Prefeitura. “E isso graças às parcerias do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, do Exército, da Marinha e outras instituições que se juntam em prol desse grande evento”, afirmou.

Os detalhes do maior evento de esportes de aventura do Mato Grosso do Sul foram debatidos na manhã desta quarta-feira, 8 de novembro. Os secretários Luiz Henrique Maia de Paula (Finanças e Orçamento), Álvaro Bernardo de Lima (Gestão e Planejamento) e o chefe de Gabinete, José Carlos Macena de Brito Júnior, também participaram da reunião.