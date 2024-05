Educação abre matrículas para o CEMEI Telma da Costa e Escola Ercy Cardoso

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre, na próxima segunda-feira, 13 de maio, as matrículas digitais para o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Telma da Costa Rodrigues e Escola Municipal Ercy Cardoso, ambos os espaços localizados no mesmo endereço, no bairro Guató.

No Cemei, serão oferecidas vagas para Creche e Pré-escola (Período regular). Já para a Escola Municipal Ercy Cardoso, serão ofertadas vagas para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), nos períodos matutino (das 7h às 11 horas) e vespertino (das 13h às 17 horas).

Todo o processo de matrícula será digital, e o link estará à disposição dos pais e responsáveis a partir da manhã da segunda-feira, no site da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br).

Desde o dia 07 de maio, estamos contatando as famílias que estão nas listas de espera nas unidades escolares próximas, para sabermos do interesse em matricularem seus filhos.

A solicitação de transferência de alunos que estudam em outras unidades de ensino e desejam ir para o Cemei Telma ou para a escola Ercy poderá ser feita a partir desta quinta-feira, 9 de maio, pelo WhatsApp (67) 99680-9437, para o levantamento e cadastro dos alunos que possuem interesse na transferência.

As aulas na nova unidade de ensino vão começar em junho.

A Escola Municipal Ercy Cardoso foi construída com recursos do Governo Federal e contrapartida do Município. A última etapa da obra, orçada em R$ 542 mil de recursos próprios da Prefeitura, está em fase final de execução.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá