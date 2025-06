Educação e protagonismo marcam Semana do Meio Ambiente em Corumbá

Divulgação

A Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira conquistou o primeiro lugar na Gincana Sustentável. A competição teve início com a arrecadação de garrafas PET e foi concluída com atividades lúdicas durante a feira, como o jogo da amarelinha seletiva, a caça ao tesouro ecológico e desafios sonoros ambientais. Como prêmio, os alunos ganharam um passeio de barco pelo Pantanal — uma vivência única de educação ambiental.

A Semana do Meio Ambiente 2025, em Corumbá, foi marcada por ações educativas e interativas que mobilizaram estudantes da rede pública e particular. Um dos destaques foi a Feira do Meio Ambiente, realizada na Praça da Independência, onde foram anunciados os vencedores da Gincana Sustentável e do Concurso de Desenho para o novo mascote da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP).

Os estudantes vencedores foram: Luiz Gustavo Talborda Souza, Anrhy Pietro Augusto Estrázulas dos Santos, Anna Kúecia Villemo Barbosa, Allécia Ramos da Silva Pereira, Thomas Maximiliano Marques de Aguiar, Rafael Tessiore Eugênio, Nicolas Guilherme Nascimento Soares, Victor Mário Talborda Ribeiro, Lorenzo Anderson Mascarenhas Amorim e Jhonathan Yoé Flours de Amorim.

No Concurso de Desenho, a aluna Bárbara Baggio Danzer, da Escola ENAM, foi a vencedora com a criação de Joca — um jacaré simpático que se tornará o novo mascote oficial da FMAP. Inspirado no jacaré-do-pantanal, espécie que quase foi extinta na década de 1980, Joca simboliza superação, preservação da fauna e atitudes sustentáveis no cotidiano, como a separação correta do lixo.

A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal destacou a importância de ações como essas para fomentar o protagonismo infantojuvenil e fortalecer a educação ambiental de forma prática e engajadora. A entidade agradeceu a todas as escolas, professores e alunos que participaram das atividades com entusiasmo e compromisso com um futuro mais sustentável.

A realização da Semana do Meio Ambiente contou com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas UFMS, IFMS, PMA, IBAMA, Corpo de Bombeiros, 3A Mining, LHG Mining, Sanesul, Sauã, Vetorial, Marinha do Brasil e Embrapa Pantanal.

