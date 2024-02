Educação Previdenciária é tema de palestra a gestores de Corumbá

PMC

Iniciando as atividades de educação previdenciária de 2024 o FUNPREV realizou uma palestra sobre os benefícios e regras para aposentadoria e pensão. O encontro, realizado a convite da Secretaria Municipal de Educação, levou aos secretários, auxiliares de secretaria e gestores das Escolas do Município os principais serviços prestados pela Superintendência de Previdência Social, setor ligado à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

A ação faz parte do eixo de Educação Previdenciária que o FUNPREV vem realizando desde 2023 com os servidores efetivos e busca levar aos segurados informações sobre os benefícios os quais eles têm direito e que são geridos pela unidade.

Regras para Aposentadoria, seja ela por Idade, Tempo de Contribuição, Invalidez, Especial (Professor), por Agentes Nocivos ou Deficiência foram um dos quesitos explicados pela servidora do FUNPREV Tânia Bernadete Perucci Pascoal, além de Pensão Por Morte e cálculo dos proventos.

O encontro, que contou com a participação de 69 servidores, fez parte da programação da Formação Continuada promovida pela Secretaria Municipal de Educação ao longo de toda a semana. O núcleo de Perícia Médica do Município também levou informação sobre atestados, requerimentos de afastamentos, licenças e procedimentos para Comunicado de Acidente de Trabalho.

Educação Previdenciária

Em 2023 o FUNPREV realizou 7 encontros de Educação Previdenciária com servidores efetivos do Município de Corumbá, levando informação para mais 150 funcionários.

Entre os setores que já receberam a visita do RPPS Municipal estão: Guarda Municipal, Caps AD, Caps I, Casa dos Conselhos, Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Fundação do Meio Ambiente.

O setor que tiver interesse pode procurar o FUNPREV pelo telefone (67) 3232-6765 ou presencialmente no endereço: Rua Dom Aquino, 525 – Centro.

Além disso o servidor que quiser mais informações sobre as regras previdenciárias está disponível no site do FUNPREV (https://funprev.corumba.ms.gov.br/informacoes-aos-segurados/cartilha/) uma Cartilha Previdenciária. Nela, há explicações sobre os benefícios disponíveis, os requisitos para a elegibilidade e os procedimentos para solicitação.