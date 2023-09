Eleição para Conselheiros Tutelares será no Colégio Santa Teresa em Corumbá

Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

As eleições para novos membros do Conselho Tutelar acontecerá em todo País neste domingo, 1º de outubro. Trata-se de eleição voluntária e todos os eleitores aptos pela Justiça Eleitoral estão convidados a exercer sua cidadania e escolher pessoas que trabalharão na proteção e cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes.

Nesta eleição, Corumbá contará com 12 candidatas, sendo que serão eleitas 05 (cinco) titulares e 07 (sete) suplentes. Neste pleito, o eleitor poderá votar em até 05 candidatas.

O local de votação será no Colégio Salesiano de Santa Teresa, de 8h às 17hs, com entrada pelo portão da Rua XV de Novembro. O eleitor deverá portar o título eleitoral e um documento oficial com foto (RG ou CNH).