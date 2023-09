Prefeito de Campo Grande se reúne com novo superintendente de Patrimônio da União

O prefeito Marcelo Iunes reuniu-se na tarde dessa terça-feira, 05 de setembro, com o novo superintendente de Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS), Tiago Resende Botelho.

A agenda foi realizada na Capital do Estado e contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Cássio da Costa Marques, e do procurador-geral do Município, Alcindo Cardoso do Valle Júnior.

“Conversamos sobre vários assuntos relacionados aos nossos projetos juntos à SPU, mais especificamente a questão da orla, do Porto Geral e do Centro de Convenções”, detalhou o chefe do Executivo municipal.

“Também tratamos da questão relacionada à definição da linha média das enchentes ordinárias, que vai definir qual a aérea de domínio da União na região do Porto Geral”, prosseguiu o prefeito, que complementou:

“Precisamos dessa definição para regularizar tudo que ainda está pendente nessa área. Fomos muito bem recebidos pelo novo superintendente da SPU-MS e acredito que vamos conseguir avançar bastante nessas questões”, completou Marcelo Iunes.