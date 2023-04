Em construção, Parque das Jaguatiricas vai levar qualidade de vida para Corumbá

As obras começaram em setembro do ano passado / Clóvis Neto/PMC

As obras de construção do Parque Linear das Jaguatiricas, no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá, estão em fase avançada de execução. O trabalho é realizado pela Prefeitura de Corumbá, com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata), e vão melhorar de forma significativa a qualidade de vida dos moradores da região.

A área de 10 mil metros quadrados contará com praça pública; playground; quadra poliesportiva; pista para caminhada; academia ao ar livre; e campo de futebol. No local também foi construída uma bacia de contenção de águas pluviais, que já está concluída e evitou que as chuvas provocassem transtornos maiores para o bairro.

As obras começaram em setembro do ano passado e o contrato tem vigência de 18 meses. A obra está orçada em R$ 4.165.089,29.

Ainda na região do Cravo, a Prefeitura deve iniciar nos próximos dias o lajotamento de duas alamedas, também com recursos do FONPLATA. Outras quatro alamedas também serão pavimentadas, essas com recursos próprios do Município. Todas essas alamedas já receberam o serviço de drenagem profunda.

A implantação da drenagem foi concluída no mês de janeiro, mas o lajotamento precisou esperar o final do período chuvoso. “Quando investimos em um bairro, não podemos investir só na infraestrutura. Sabemos que é importante drenagem, galerias, acabar com alagamentos nas áreas afetadas; mas também, temos que trabalhar urbanização e paisagismo, somos uma cidade turística”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

“Para o Cravo Vermelho temos esse projeto, que refizemos e colocamos praça de lazer; quadra poliesportiva; playground; academia; área para caminhada. A população daqui precisa de uma espaço como este, que beneficia a saúde também”, completou o prefeito de Corumbá, ressaltando que a área receberá completa urbanização, incluindo equipamentos de esporte, lazer, cultura.