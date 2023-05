Três UBS funcionarão no período noturno para vacinação em Corumbá

População pode procurar uma das unidades / Gisele Ribeiro/ Prefeitura de Corumbá

A prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai estender o horário de funcionamento das Salas de Vacinação de três UBS (Unidades Básicas de Saúde) a partir desta terça-feira, dia 16, até a próxima sexta-feira, 19 de maio.

A medida tem o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da população à vacina contra a Influenza (gripe) – liberada para qualquer pessoa com mais de 6 meses de vida – e demais imunizantes do calendário nacional.

As Salas de Vacinação que funcionarão no período noturno, das 17h às 21 horas, são: Breno de Medeiros, localizado na rua Cyríaco de Toledo, S/N, bairro Popular Nova; Lúcia Maria (Kadwéus), localizada na rua Cyríaco de Toledo S/N, Nova Corumbá; e na Drº Moisés do Amaral, localizada na ladeira Cunha e Cruz, Centro.