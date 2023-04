Em Corumbá, contribuinte pode destinar parte do Imposto de Renda para Fundo do Idoso ou CMDCA

Doações podem ser feitas / Renê Marcio Carneiro/PMC

Os contribuintes da Receita Federal pessoas físicas já podem realizar doações dedutíveis no Imposto de Renda 2023 de até 6% do valor devido, sendo até 3% para projetos do Fundo da Criança e do Adolescente e outros 3% para o Fundo do Idoso de Corumbá.

"Existe um grande potencial de arrecadação de fundos para Organizações da Sociedade Civil por meio de doações dedutíveis no Imposto de Renda. Se essas doações não acontecem, os valores pagos para a Receita Federal são destinados para programa do governo e aplicados ao nível nacional, e não municipal como acontece com os recursos que são doados", explicou a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes.

"Com isso, deixa-se de fortalecer a rede de proteção social mais próxima de onde moramos", completou Amanda.

Como Funciona a Doação no IRPF

Antes de mais nada, a pessoa precisa declarar seu Imposto de Renda (IRPF) pelo modelo completo para que isso seja possível. No momento da declaração é possível, então, definir qual a causa ou iniciativa apoiar e fazer a doação.

Pessoas físicas, o valor de doação limite é de até 6%. Podendo, assim, ser redirecionado especificamente para projetos de duas diferentes leis de incentivo municipal, o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

Segundo dados da Receita, menos de 3% dos contribuintes fazem doações com o Imposto de Renda, sendo o principal motivo para isso a falta de informação.